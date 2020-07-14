В Тверской области за прошедшие сутки число выздоровевших от коронавируса почти в пять раз превысило заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выписан 141 заболевший, всего 3442 заразившихся излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 127729, в том числе за последние сутки их проведено 1178.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 579 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 103 человека с подтвержденным коронавирусом скончалиcь. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1384

Кимры 545

Конаковский район 364

Лихославльский район 238

Калининский район 238

Ржев 194

Вышневолоцкий городской округ 118

Торжок 114

Максатихинский район 85

Бологовский район 75

Андреапольский муниципальный округ 68

Кашинский городской округ 68

Рамешковский район 63

Кимрский район 62

Зубцовский район 56

Бежецкий район 49

Нелидовский городской округ 34

Старицкий район 33

Торопецкий район 33

Ржевский район 32

Осташковский городской округ 35

Селижаровский район 27

Торжокский район 24

Сонковский район 21

Весьегонский муниципальный округ 21

Спировский район 20

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кесовогорский район 24

Кувшиновский район 12

Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области