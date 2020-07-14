Научная экологическая экспедиция проводит комплексное исследование участка реки Волги в Тверской области

В Тверской области из поселка Селище Селижаровского района стартовала научная экспедиция по Волге для комплексного исследования реки в пределах нашего региона, что позволит дать оценку экологической ситуации в верхнем течении главной водной артерии страны.

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты важным вкладом в реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Экспедиция организована некоммерческим Фондом «Без рек как без рук» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. В течение недели ученые, сотрудники фонда, студенты пройдут участок Волги от поселка Селище до села Городня. Общая протяженность маршрута составит свыше 370 км.

В ходе экспедиции проводится оценка содержания в речной воде микропластика, выявляются потенциальные источники загрязнения. При этом волжская вода будет изучаться по нескольким параметрам. Ряд показателей качества воды (pH, минерализацию, мутность, содержание кислорода, хлорофилла, сине-зеленых водорослей и др.) определяют прямо на борту с помощью высокоточного мультипараметрового зонда. Пробы на другие параметры (биогенные элементы, тяжелые металлы) отбирают для последующего анализа в лаборатории. То же с пробами на микропластик – они будут взяты с помощью пробоотборника, а заключение будет дано в лаборатории.

12 июля команда во главе с научным руководителем, кандидатом химических наук Максимом Платоновым, уже взяла пробы воды в озере Волго.

В качества экспедиционного судна используется надувная лодка с мотором, ниже по течению ее сменит катер. Исследователей сопровождает съемочная группа Youtube-канала «Экологика».

17 июля в 11:00 в Городском саду Твери пройдет встреча с участниками экспедиции. Всем желающим продемонстрируют современное высокоточное оборудование для анализа качества природной воды. Затем на летней сцене будут представлены первые результаты экспедиции.

Фонд «Без рек как без рук» имеет большой опыт проведения экологических исследований. В 2019 году организацией начата комплексная программа изучения содержания микропластика в реках России, в рамках которой уже проведены исследования на реках Дон, Ока, ряде водоемов Московской области. Результаты работ представлены Фондом в Федеральное агентство водных ресурсов и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Проведение комплексного экологического исследования на участке Волги в Тверской области станет важным этапом в начатых Фондом исследованиях рек России и внесет значимый вклад в дальнейшие научные изыскания, запланированные ниже по течению.

Исследование представляет практический интерес и для Тверской области. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Тверьспецавтохозяйство» ведет работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, в том числе на берегах рек. Сейчас представители ТСАХ и фонда «Без рек как без рук» обсуждают дальнейшее взаимодействие в этом направлении, участие в совместных мероприятиях, в том числе эко-просветительской направленности.

Пресс-служба Правительства Тверской области