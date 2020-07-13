В Тверской области до 2024 года обновят 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов

В Тверской области в течение пяти лет планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2020-2024 годах установят 121 ФАП, а также проведут капитальный ремонт 96 учреждений. Совещание на эту тему 13 июля провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: обновление сети ФАП – важное мероприятие национального проекта «Здравоохранения», направленное на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности.

В 2020 году планируется установить и заменить 16 фельдшерско-акушерских пунктов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов.

Новые модульные ФАПы в 2020 году появятся в д. Луги Андреапольского муниципального округа, д. Фралево Бежецкого района, д. Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, д. Улин Западнодвинского муниципального округа, д. Раково Зубцовского района, д. Красное и д. Устиново Кимрского района, д. Рачево Краснохолмского района, в д. Гнездово Лихославльского района, д. Кривцово Нелидовского городского округа, д. Козлы Оленинского муниципального округа, д. Топалки Сандовского муниципального округа, с. Кой Сонковского района, д. Бирючево Спировского района, д. Орлово Старицкого района и д. Ново-Троицкое Торопецкого района.

В этом году предусмотрен ряд новых конструктивных решений для повышения комфорта, надёжности устанавливаемых модулей, увеличения срока службы зданий ФАПов.

В том числе предполагается сделать отмостку по всему периметру, врезные желоба водостоков, увеличить свесы кровли. Кроме того, будут установлены пандусы, кнопки вызова медперсонала, крытые колясочные, парковки, системы видеонаблюдения и другие решения. Предусмотрены комнаты отдыха персонала, отдельные помещения для хранения лекарств.

На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 76 млн рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до октября 2020 года.

Сейчас в регионе действует 551 ФАП. В 2018 году в муниципалитетах был установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт.

Пресс-служба Правительства Тверской области