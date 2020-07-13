Парк «Воксал» в центре Твери планируют сделать культурной и туристической площадкой

13 июля Губернатор Игорь Руденя осмотрел территорию парка «Воксал» в Твери. По поручению главы региона разрабатывается концепция развития этой исторической площадки, расположенной в центре областной столицы.

«Работа уже началась. Поставлена задача к 1 августа провести озеленение, уборку мусора. К 1 сентября все должно быть огорожено, установлена система видеонаблюдения и сигнализация. Хотим, чтобы на берегу Волги, в центре города Твери появилась не просто территория, открытая для посещения, но это было интересное и современное пространство», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

Губернатор указал ответственным за проект чиновникам на недостаточные темпы работ и поручил ускорить их выполнение, усилить контроль на объекте.

Концепция развития парка «Воксал» включает в себя сохранение архитектурного памятника регионального значения и активное вовлечение его площадей в современную культурную жизнь города и области, создание на базе комплекса объектов для проведения культурно-массовых мероприятий, включая концертную, музейно-экспозиционную, туристическую, образовательную направленности.

Создан план мероприятий по благоустройству территории парка, сохранению зданий. Для проведения работ предусмотрены средства областного бюджета.

В настоящее время в парке произведена частичная вырубка самосевных и аварийно-опасных деревьев, часть зданий обнесена баннерной сеткой.

В ближайшее время по периметру объекта планируется установить временное ограждение. В целях соблюдения правопорядка, противопожарного режима территория исторического комплекса будет охраняться круглосуточной охраной, будут установлены камеры видеонаблюдения.

Один из старейших парков областной столицы – парк «Воксал» был заложен в начале 1770-х годов, рядом было выстроено двухэтажное кирпичное здание будущей Тверской Губернской Земской больницы. В 1867 году на территории парка началось строительство целого больничного комплекса. В состав вошли: главное здание больницы, лечебный корпус, прачечная и другие объекты, разбит больничный сад. До сих пор на территории парка растут дубы, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. Парк «Воксал» в начале 19 века во время визита в Тверь посещал Император Александр I, который назвал его «маленьким Петергофом».

В советское время все здания комплекса были неоднократно перестроены. Последние годы исторический комплекс находился в оперативном управлении у городской клинической больницы № 1 им. В.В. Успенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области