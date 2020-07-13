Новое лакокрасочное оборудование установили на мебельной фабрике в Торопце

Предприятия Тверской области в сложившихся экономических условиях продолжают инвестировать в развитие производств. Расположенная в Торопце мебельная фабрика компании «ФЕЛИКС», которая входит в список системообразующих предприятий региона, завершила установку оборудования – новой лакокрасочной камеры для деталей мебели.

Камера была приобретена в рамках инвестиционного плана компании. В качестве поставщика «ФЕЛИКС» выбрал отечественного производителя. Ранее на фабрике было установлено автоматизированное оборудование и запущен участок по производству мебели из натурального шпона.

Мебельная фабрика в Торопце – одно из основных производств компании. Еще одно предприятие «ФЕЛИКСА», также включенное в список системообразующих, - деревообрабатывающий комбинат «Жарковский». В условиях пандемии коронавируса производства работают в штатном режиме.

На региональном уровне принят ряд мер по обеспечению стабильности экономической ситуации в Тверской области. Решением Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов по поддержке предприятий и предпринимателей Верхневолжья. Объём государственной поддержки экономики в этот период превысил 3,6 млрд рублей

Общий пакет включает 30 федеральных и региональных мер господдержки. В их числе – прямая безвозмездная финансовая помощь государства на первоочередные нужды в размере одного МРОТ (12 130 рублей) – на одного сотрудника, кредиты по ставке 0% на зарплату работникам и по ставке 2% на поддержку занятости. Кроме того, это льготные займы на пополнение оборотных средств и выпуск продукции, отсрочка арендных платежей, увеличение субсидирования в туризме, сельском и лесном хозяйстве, налоговые преференции.

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области