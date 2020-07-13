В Тверской области зарегистрировали первого кандидата для участия в муниципальных выборах

В Тверской области продолжается выдвижение и регистрация кандидатов для участия в избирательных кампаниях Единого дня голосования 13 сентября 2020 года. На выборах депутатов Собрания депутатов Ржевского района Тверской области шестого созыва появился первый зарегистрированный кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.

В целом о своем намерении участвовать в проведении 24 избирательных кампаний в качестве претендентов на замещение 260 депутатских мандатов организующие выборы комиссии уведомил 21 кандидат (по состоянию на 13 июля 2020 года).

В единственной кампании регионального уровня - выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 пока официально участвует 1 кандидат-самовыдвиженец. Вместе с тем, избирательной комиссией Тверской области уже заверены списки кандидатов от двух политических партий; процесс выдвижения кандидатов продолжится до 23 июля 2020 года.

В выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области, по данным на 13 июля 2020 года, намерены участвовать 14 кандидатов, один из которых уже зарегистрирован. На выборах этого уровня кандидатов от партий пока еще также нет.

И, наконец, 6 кандидатов-самовыдвиженцев стали первыми участниками избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений Тверской области.

Пресс-служба избирательной комиссии