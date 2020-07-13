На заседании Правительства Тверской области рассмотрят ход сезонных полевых работ в Верхневолжье

Ход сезонных полевых работ в Верхневолжье рассмотрят на заседании регионального Правительства, которое 14 июля проведёт Губернатор Игорь Руденя.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий повышения эффективности национальной экономики.

Губернатор Игорь Руденя считает – в Тверской области необходимо обеспечить рост не только объёмов выпуска, но и качества сельскохозяйственной продукции. В числе основных задач в АПК – ввод в оборот земель, подготовка квалифицированных кадров, развитие малых форм хозяйствования, поддержка товаропроизводителей через организацию ярмарочной торговли и сбыта продукции в торговые сети.

В 2019 году благодаря системным мерам государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов был обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции. Как и в 2018-м, основной вклад в достижение положительной динамики внесло растениеводство. Значительно возросли объёмы производства зерна, картофеля и льноволокна.

В 2020-м в Тверской области общая посевная площадь увеличилась по сравнению с 2019 годом до 506 тыс. га. Наибольшие посевные площади, занятые зерновыми культурами, в том числе озимыми, сосредоточены в Ржевском, Старицком, Бежецком районах и Кашинском городском округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области