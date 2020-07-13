Игорь Руденя поручил актуализировать региональные национальные проекты в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина

13 июля на совещании с членами Правительства Тверской области Игорь Руденя поручил провести корректировку региональных проектов в соответствии с установками Президента России Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое глава государства провел в этот же день.

Владимир Путин призвал расширить горизонт планирования национальных целей и проектов за 2024 год и определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Президент предложил актуализировать нацпроекты, скорректировать работу, исходя из реальной ситуации в России и в глобальной экономике.

Игорь Руденя подчеркнул – в Тверской области работа должна вестись в соответствии с установками Президента.

«К осени 2020 года Правительством РФ должны быть подготовлены актуализированные предложения по корректировке параметров национальных проектов. С нашей стороны будет подготовлен перечень поручений по итогам совещания Президента», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов – всего это 142 мероприятия. В 2019-м объем расходов по их исполнению составил 8,7 млрд рублей. В прошлом году реализованы важные для территорий и жителей проекты по модернизации социальной и дорожной инфраструктуры, созданию современной городской среды.

В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составляет 11,9 млрд рублей, из которых 7,6 млрд рублей – средства федерального бюджета, 4,3 млрд рублей – областного.

Среди приоритетов – завершение строительства детских садов, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, открытие 16 модульных ФАПов и центров амбулаторной онкологической помощи, благоустройство территорий, ремонт учреждений культуры в сельской местности, модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, ремонт дорог и другие мероприятия.

На организационном совещании также рассмотрено исполнение областного бюджета за первое полугодие 2020 года.

В первом полугодии зафиксирован рост доходов по ряду налогов, превышение доходов над расходами. По темпам роста налоговых и неналоговых доходов Тверская область находится на 2 месте в Центральном федеральном округе.

Доходы за первые шесть месяцев 2020-го составили 34,1 млрд рублей – на 5,2 млрд рублей больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы обеспечены в объеме 32,5 млрд рублей.

Основные направления расходов – строительство Детской областной клинической больницы, школ и детских садов. Также бюджетные средства направляются на выплаты в связи с материнством, в сфере здравоохранения, ЖКХ, государственной поддержкой бизнеса, АПК, переселения граждан из аварийного фонда и прочие направления.

В прошлом году доходы областного бюджета составили более 66,3 млрд рублей, что на 11% выше показателей 2018-го. Расходы областного бюджета были обеспечены в объеме 62,2 млрд рублей.

В 2019-м проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения, отремонтировано 182 школы, 34 детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. В нормативное состояние приведено 356 км региональных и муниципальных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области