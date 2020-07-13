НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением Правительства РФ № 943 от 27 июня 2020 года установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения – с 1 по 30 апреля 2021 года. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках.

В районе продолжает работать внештатная служба по подготовке ВПН. Основной подготовительный этап – наведение порядка в адресном хозяйстве г.Конаково, в населенных пунктах городских и сельских поселений.

Обращаюсь к владельцам домов частного сектора города Конаково, поселков городского типа : Изоплит, Козлово, Новозавидовский, Радченко, Редкино и крупных сельских населенных пунктов, если на вашем доме нет номера, то повесьте его или же напишите на заборе или почтовом ящике.

Отсутствие на домах номерных знаков затруднит работу переписчика в апреле 2021 года.

Уполномоченный по вопросам ВПН А.Г.Белянина