Российские эксперты поделятся с предпринимателями Тверской области опытом ведения бизнеса

В Тверской области проходит серия вебинаров для предпринимателей. Они организованы на площадке Центра «Мой бизнес» и направлены на поддержку предпринимательства, решение актуальных вопросов.

Центр оказания услуг «Мой бизнес» открыт в Твери в октябре 2019 года в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт ведения бизнеса, обучения предпринимателей. Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

14 июля заместитель директора группы компаний «Инко-Энерго» Владимир Аркадов проведет вебинар «Инвестиции в ЖКХ. Энергосервис. Энергосбережение». Его участникам расскажут, как сократить потребление ресурсов в учреждениях и на предприятиях, модернизировать системы энергоснабжения. Подробная информация – на https://mybusiness69.ru/events/1876/.

15 июля пройдет вебинар «Современные технологии ведения бизнеса» с участием представителей Корпорации «МСП», Всероссийской ассоциации франчайзинга, компании WILDBERRIES.

16 июля запланирован подкаст «Команда мечты: подводные скалы бизнеса». Гостем эфира станет создатель брендов «Российская сантехника» и «Барская усадьба» Дмитрий Гончаров.

На сайте https://mybusiness69.ru/ и по телефону «горячей линии» 8-800-200-11-69 предприниматели Тверской области могут узнать информацию о мерах государственной поддержки бизнеса.

На региональном уровне принят ряд мер по обеспечению стабильности экономической ситуации. Решением Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов по поддержке предпринимателей Верхневолжья.

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

С 1 июля в Тверской области начал действовать специальный режим «Налог на профессиональный доход».

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

Самозанятые жители Тверской области могут претендовать на все меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: льготные кредиты, субсидии и гранты, льготы по налогам, участие в лизинговых программах и бизнес-обучении. Также самозанятые смогут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках.

Для регистрации в качестве самозанятого и перехода на специальный налоговый режим необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

Пресс-служба Правительства Тверской области