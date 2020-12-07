Тверской областной Дом народного творчества проведет в онлайн-формате викторину «Моя семья – моя гордость» и танцевальный марафон

Тверской областной Дом народного творчества продолжает реализацию онлайн-проектов. 13 июля на сайте http://odnt-tver.ru/ можно посмотреть Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент», который прошел в ноябре 2019 года.

В этот же день Дом народного творчества представляет спектакль И. Васьковской «Уроки сердца» народного театра рабочей молодёжи «ТРАаМ»

из Рязанской области.

15 июля стартует онлайн-программа «Танцуйте вместе с нами». В рамках проекта Тверской областной Дом народного творчества подготовил серию путешествий по разным островам и странам, знакомство с их культурой через танец.

Чтобы принять участие в танцевальном марафоне, нужно зайти в группу ТОДНТ Вконтакте https://vk.com/odnttver42, открыть видео и начать танцевать. Первой остановкой станет Бразилия.

В этот же день в рамках проекта «Моя семья – моя гордость» пройдет интернет-викторина «На что клад, когда в семье лад». Викторина составлена из вопросов на тему семейных и культурных традиций, устоев и правил. Принять участие в ней приглашают всех желающих.

17 июля продолжится проект «Танцуйте вместе с нами». На этот раз

остановкой станут Карибы.

Пресс-служба Правительства Тверской области