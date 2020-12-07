Севастополь ждет гостей со всех регионов России на байк-шоу Ночных волков

8-9 августа 2020 года в Севастополе состоится байк-шоу Ночных Волков, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Юбилейное ХХV байк-шоу пройдет на исторически сложившемся месте – площадке у горы Гасфорта.

На байк-шоу можно будет увидеть разнообразные движущиеся декорации, летающие мотоциклы и невероятные рискованные трюки. Также будет представлена военная техника разных эпох.

Участников ждет двухдневный концерт с участием групп «Кипелов», «Горшенев», «Ария», «Пилот», Вадима Самойлова и других исполнителей.

Подробная информация на https://nightwolves.ru/nw/.

Пресс-служба Правительства Тверской области