Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 июля 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. 3295 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 126178, в том числе за последние сутки их проведено 474.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4064 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 671 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 98 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1370

Кимры 545

Конаковский район 359

Лихославльский район 238

Калининский район 237

Ржев 190

Вышневолоцкий городской округ 114

Торжок 99

Максатихинский район 85

Бологовский район 73

Андреапольский муниципальный округ 68

Кашинский городской округ 67

Рамешковский район 63



Кимрский район 62

Зубцовский район 56

Бежецкий район 49

Нелидовский городской округ 33

Старицкий район 33

Торопецкий район 32

Ржевский район 32

Осташковский городской округ 31



Селижаровский район 27

Торжокский район 24

Сонковский район 21



Весьегонский муниципальный округ 21

Спировский район 20

Лесной муниципальный округ 19

Калязинский район 18

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кесовогорский район 16

Кувшиновский район 12



Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3



Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области