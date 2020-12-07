Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Вышневолоцкого городского округа с днём муниципалитета

12 июля – день Вышневолоцкого городского округа. Жителей и руководство муниципалитета с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваш муниципалитет является одним из ключевых промышленных центров Тверской области, территорией с богатой историей, хорошим туристическим потенциалом. Создание в прошлом году городского округа открыло новые перспективы развития для вышневолоцкой земли. Уверен, что наша общая работа по модернизации экономики, социальной сферы и инфраструктуры муниципалитета будет успешной и обеспечит развитие городского округа, повышение качества жизни населения», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Праздничная программа к Дню Вышневолоцкого городского округа начнётся в 11:00. На Казанском проспекте состоится концерт «Мелодия города», желающие смогут здесь также посетить выставку ретро-автомобилей.

В Венециановском сквере будет работать площадка «Литературный Волочек», фотовыставка «Подари улыбку городу», выставка фигур из воздушных шаров. В Петровском сквере выступит казачий коллектив «Истоки». На набережной Цнинского канала пройдёт парад лодок и флайборд-шоу. Для автомобилистов вечером будет работать кинотеатр под открытым небом. Торжества завершатся в 23:00 праздничным салютом.

В онлайн-формате пройдут акции «Подарок городу – 250 добрых дел», «Таланты юных – любимому городу», «Рекорды Вышневолоцкого городского округа», «История города в лицах» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области