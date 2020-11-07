Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе «Атом рядом»

Жителей Тверской области старше 18 лет приглашают принять участие в конкурсе видеороликов о применении ядерной энергии в повседневной жизни «Атом рядом». Проект, организованный Госкорпорацией «Росатом», призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию.

Событие приурочено к 75-летию российской атомной отрасли, которое отмечается в 2020 году.

Для участия в конкурсе необходимо до 3 августа снять видео на тему «Атом рядом», разместить его на сайте atomryadom.ru, заполнить анкету участника.

В своих видеоработах конкурсанты должны рассказать, как в современном мире используется атом и как переход на ядерную энергию двигает прогресс и помогает сохранить окружающую среду.

Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона — выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. 85 победителей получат ценные призы.

Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждого субъекта страны, которые смогут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной отрасли, но и принять участие в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru.

Лидеры конкурса получат возможность принять участие в форуме World Atom Week в 2022 году.

Свой вклад в производство атомной энергии вносит Калининская АЭС, расположенная в Удомле Тверской области. За первые шесть месяцев 2020 года энергоблоки КАЭС выработали 13,69 млрд кВтч электроэнергии, выполнив плановое задание ФАС России на 107,8%.

Пресс-служба Правительства Тверской области