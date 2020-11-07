В Тверской области утверждены границы ещё трех особо охраняемых природных территорий

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос об утверждении границ трех особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Утверждены границы государственных природных заказников «Болото Иванковское» (630 га) и «Болото Иваньковское» (207 га) в Вышневолоцком городском округе, а также «Чижовские мхи» в Пеновском муниципальном округе (633 га).

Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима таких территорий.

Там запрещается рубка деревьев и кустарников, любые виды строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

В Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и Государственный комплекс «Завидово» со статусом национального парка, 992 особо охраняемые природные территории регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 особо охраняемые природные территории местного значения.

Сеть региональных особо охраняемых природных территорий нашего края – самая многочисленная по числу охраняемых территорий в Центральной России. Площадь составляет более 1 млн. га (около 14 % от площади области).

Пресс-служба Правительства Тверской области