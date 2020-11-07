В Тверской области проведено более 125 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 64 человека. Всего 3295 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 125704, в том числе за последние сутки их проведено 731.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 641 зараженный изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 97 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1356
Кимры 545
Конаковский район 359
Лихославльский район 238
Калининский район 236
Ржев 186
Вышневолоцкий городской округ 112
Торжок 97
Максатихинский район 83
Бологовский район 73
Кашинский городской округ 67
Андреапольский муниципальный округ 67
Рамешковский район 63
Кимрский район 62
Зубцовский район 56
Бежецкий район 48
Нелидовский городской округ 33
Старицкий район 32
Торопецкий район 32
Ржевский район 31
Селижаровский район 27
Осташковский городской округ 29
Торжокский район 24
Спировский район 20
Сонковский район 21
Весьегонский муниципальный округ 21
Калязинский район 18
Лесной муниципальный округ 19
Западнодвинский муниципальный округ 16
Кувшиновский район 12
Кесовогорский район 16
Удомельский городской округ 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Краснохолмский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области