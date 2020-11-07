В Тверской области проведено более 125 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 64 человека. Всего 3295 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 125704, в том числе за последние сутки их проведено 731.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 641 зараженный изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 97 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1356

Кимры 545

Конаковский район 359

Лихославльский район 238

Калининский район 236

Ржев 186

Вышневолоцкий городской округ 112

Торжок 97

Максатихинский район 83

Бологовский район 73

Кашинский городской округ 67



Андреапольский муниципальный округ 67

Рамешковский район 63



Кимрский район 62

Зубцовский район 56

Бежецкий район 48

Нелидовский городской округ 33

Старицкий район 32

Торопецкий район 32

Ржевский район 31



Селижаровский район 27

Осташковский городской округ 29

Торжокский район 24

Спировский район 20

Сонковский район 21



Весьегонский муниципальный округ 21

Калязинский район 18

Лесной муниципальный округ 19

Западнодвинский муниципальный округ 16

Кувшиновский район 12

Кесовогорский район 16



Удомельский городской округ 9

Оленинский муниципальный округ 6

Молоковский район 4

Фировский район 4

Краснохолмский район 3



Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

ЗАТО Озёрный 2

Пеновский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области