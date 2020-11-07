В Тверской области проведено более 125 тысяч лабораторных исследований на коронавирус

posted by Максим Малахов on сб, 07/11/2020 - 11:34

 

 

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 32 новых случая коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 64 человека. Всего 3295 заболевших излечились от инфекции.

 

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 125704, в том числе за последние сутки их проведено 731.   

 

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 4033 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 641 зараженный изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

 

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

 

- 97 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

 

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

 Тверь 1356

 

Кимры 545

 

Конаковский район 359

 

Лихославльский район 238

 

Калининский район 236

 

Ржев 186

 

Вышневолоцкий городской округ 112

 

Торжок 97

 

Максатихинский район 83

 

Бологовский район 73

 

Кашинский городской округ 67


Андреапольский муниципальный округ 67

 

Рамешковский район 63


Кимрский район 62

 

Зубцовский район 56

 

Бежецкий район 48

 

Нелидовский городской округ 33

 

Старицкий район 32

 

Торопецкий район 32

 

Ржевский район 31


Селижаровский район 27

 

Осташковский городской округ 29

 

Торжокский район 24

 

Спировский район 20

 

Сонковский район 21


Весьегонский муниципальный округ 21

 

Калязинский район 18

 

Лесной муниципальный округ 19

 

Западнодвинский муниципальный округ 16

 

Кувшиновский район 12

 

Кесовогорский район 16


Удомельский городской округ 9

 

Оленинский муниципальный округ 6

 

Молоковский район 4

 

Фировский район 4

 

Краснохолмский район 3


Жарковский район 2

 

Сандовский муниципальный округ 2

 

ЗАТО Озёрный 2

 

Пеновский муниципальный округ 2

 

 В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области