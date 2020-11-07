НКО Тверской области приглашают на конкурс проектов, реализованных в период борьбы с коронавирусом

Фонд президентских грантов объявил о проведении специального конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента РФ в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Активность волонтерских организаций в период пандемии коронавируса неоднократно отмечал Губернатор Игорь Руденя.

«Объединения, созданные на базе волонтерских центров, обеспечивают доставку продуктов ветеранам Верхневолжья, оказывают при необходимости другую помощь. При этом соблюдаются все меры санитарной безопасности. Хотел бы поблагодарить за работу наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – сказал Игорь Руденя в одном из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь.

На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Заявка для участия в конкурсе представляется в Фонд президентских грантов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте президентскиегранты.рф.

Срок приема заявок до 15 июля 2020 года.

НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. В 2020 году 29 организаций стали победителями первого и второго конкурсов Фонда, который выделил средства на реализацию проектов по охране здоровья граждан и пропаганде активного образа жизни, экологическому просвещению, поддержке социально незащищенных категорий граждан, реализации мероприятий в области культуры, сохранения исторической памяти.

Общая сумма финансовой поддержки инициатив НКО региона составила более 50,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области