Вопросы модернизации системы теплоснабжения Твери при участии ПАО «Газпром» обсудили в Правительстве региона

В Твери запланирована реконструкция и модернизация системы теплоснабжения. Вопрос участия в проекте ПАО «Газпром» обсуждался 10 июля на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, руководством ООО «Газпром теплоэнерго» и других структур компании.

Игорь Руденя подчеркнул значимость комплексного развития системы теплоснабжения города Твери, строительства новых теплоисточников и замены изношенных сетей с использованием современных решений и технологий.

Сформирован поэтапный план подготовки и реализации инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города. В настоящее время «Газпром» проводит обследование объектов теплоснабжения для дальнейшей разработки комплекса мероприятий.

Участники совещания также обсудили реализацию в Тверской области программы газификации до 2025 года. В 2020 году завершится разработка проектов строительства важнейших для региона газопроводов – «Ржев – Нелидово», межпоселковых газопроводов до посёлков Максатиха, Жарковский, Молоково и города Красный Холм.

Сейчас в Тверской области идёт подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду. В настоящее время план по ремонту котельного оборудования на 2020 год выполнен на 31%, проведение экспертиз промышленной безопасности – на 22%, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей – на 54%, работы по капитальному ремонту тепловых сетей завершены на 39%. В частности, в Твери ремонт сетей выполнен на 81%.

Со стороны Правительства Тверской области контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов осуществляет специальная комиссия.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения регион с 2017 году оказывает поддержку муниципалитетам. Всего в этом году на модернизацию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетических комплексов муниципальным образованиям из областного бюджета направлено 435 млн рублей. Работы в 2020 году планируется выполнить на 27 объектах в 17 муниципалитетах.

Кроме того, в текущем году в рамках мероприятий Адресной инвестиционной программы Тверской области продолжается модернизация объектов теплоэнергетических комплексов. Планируется выполнить строительно-монтажные работы по 7 объектам в Бологовском, Спировском, Рамешковском и Кимрском районах, ЗАТО Озерном и Нелидовском городском округе. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 317 млн рублей.

Для обеспечения системного подхода к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования Правительством Тверской области также проводится последовательная работа по консолидации коммунальных активов.

Пресс-служба Правительства Тверской области