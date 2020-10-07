Граффити, посвященные Ржевскому мемориалу Советскому солдату, созданы в Москве и Зубцове Тверской области

В Москве и Зубцове Тверской области созданы масштабные граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату. Величественный образ солдата на фоне летящих журавлей, олицетворяющих бессмертную душу воина, запечатлен на фасаде здания у Большого Каменного моста в Москве (Кремлёвская набережная, дом 1/9, стр. 8) и на стене девятиэтажного жилого дома в Зубцове (улица Победы, дом 37). Граффити выполнены в рамках арт-проекта Российского военно-исторического общества.

Торжественное открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года при участии Президента России Владимира Путина, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Губернатора Тверской области Игоря Рудени, ветеранов Великой Отечественной войны.

Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату историческим событием.

«Это крупнейший памятник Советскому солдату, созданный в новейшей истории России. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – считает Игорь Руденя.

Ранее граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату было создано в деревне Хорошево Тверской области. Изображение площадью около 150 кв. м нанесено на фасад пятиэтажного здания – это силуэт фигуры Советского солдата и журавлей, а также строки «Мы за Родину пали, но она – спасена…» из знаменитого произведения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Именно это стихотворение легло в основу идеи центральной фигуры мемориала.

Мемориал Советскому солдату возведен на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, близ федеральной автомобильной трассы М-9 Москва - Рига.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и Правительства Тверской области. Мемориальный комплекс будет передан в ведение Музея Победы.

На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом московского Музея Победы, создан уникальный интерактивный музей. С помощью современного мультимедийного и акустического оборудования посетители полностью погружаются в атмосферу событий Великой Отечественной войны на Ржевско-Вяземском направлении. Также под стеклянным полом создана диорама, отображающая поисковые работы на поле боя.

Правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области