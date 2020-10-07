В Зубцовском и Бельском районах Тверской области создадут вертолётные площадки для санитарной авиации

В Тверской области ведётся системная работа по созданию площадок для вертолетов санитарной авиации. 10 июля на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждена документация по планировке территорий для объектов в Зубцовском и Бельском районах.

На основании этого готовится проектная документация, выдается разрешение на строительство, осуществляется кадастровый учет.

Задача развивать санитарную авиацию, создавать новые вертолетные площадки недалеко от центральных районных больниц, поставлена Губернатором Игорем Руденей.

С начала 2020 года уже принята документация для создания 12 новых вертолетных площадок, которые будут располагаться в Конаковском, Кимрском и Молоковском районах, Осташковском городском округе, Андреапольском, Западнодвинском и Лесном муниципальных округах, Калязине, Кесовой Горе, Красном Холме, Кашине, Кувшиново.

Всего за июнь 2020 года в Тверской области совершено 26 вылетов санитарной авиации, с начала года - 88 вылетов.

В 2019 году вертолеты санитарной авиации Тверской области совершили 210 вылетов, доставили в региональный центр 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Вертолёты санавиации могут совершать вылеты в любое время суток, при любых погодных условиях. На борту воздушного судна имеется необходимое медицинское оборудование, позволяющее оказывать помощь прямо в небе.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей – это федеральные и областные средства.

В феврале прошлого года Губернатору Игорю Рудене был вручён сертификат о присоединении Тверской области к Единой системе санитарно-авиационной эвакуации на территории Российской Федерации.

Также на заседании Президиума Правительства Тверской области рассмотрены вопросы, связанные с развитием лесной отрасли, реализацией крупных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству Детской областной клинической больницы, и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области