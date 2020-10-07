В Правительстве Тверской области рассмотрели генеральные планы сельских поселений

Генеральные планы пяти сельских поселений в Бельском, Бологовском, Зубцовском и Кувшиновском районах рассмотрены 10 июля на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, от утверждения генеральных планов зависит, в том числе бизнес-привлекательность территорий, а также развитие общественных пространств, жилищного строительства, газификации, ремонт и строительство дорог.

В генеральных планах устанавливаются границы населённых пунктов, размещение объектов местного значения и функциональное зонирование территории.

На заседании обсуждались проекты генеральных планов Сокольнического сельского поселения Кувшиновского района, Егорьевского сельского поселения Бельского района, Гузятинского сельского поселения Бологовского района, Дорожаевского и Ульяновского сельских поселений Зубцовского района.

Всего в их состав входит 88 населённых пунктов, проживает почти 3000 человек.

В июне прошлого года генеральный план Твери обсуждался на рабочей встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. При составлении нового генплана Твери учтены новые социальные учреждения – Детская областная клиническая больница, новый комплекс Тверского суворовского училища, дороги, спортивные сооружения и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области