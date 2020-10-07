Народный театр из Тверской области вошёл в лонг-лист международной премии

Народный театр «На Миллионной» Тверского областного Дома народного творчества вошел в лонг-лист международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала-2020».

Формировать шорт-лист и определять победителя премии будут путём онлайн-голосования. Поддержать театр Тверской области жители региона могут на сайте https://teatral-online.ru/star/longlist.

Тверскому театру «На Миллионной» в 2021 году исполнится 100 лет. Режиссёр и художественный руководитель – Владимир Семёнов. Коллектив претендует на победу в номинации «Лучший любительский театр».

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Голосование продлится до конца лета. Шорт-лист, куда войдёт по три номинанта, набравшие наибольшее число голосов в каждой номинации, будет сформирован и объявлен в первой половине сентября.

По итогам осеннего голосования определят имена лауреатов премии «Звезда Театрала-2020», которые будут объявлены 7 декабря на торжественной церемонии в Государственном академическом театра имени Евгения Вахтангова.

Пресс-служба Правительства Тверской области