Губернатор Игорь Руденя избран секретарем Тверского регионального отделения партии «Единая Россия»

10 июля на конференции Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» большинством голосов принято решение об избрании Губернатора Игоря Рудени секретарем отделения.

Делегатами конференции стали депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, представители регионального политсовета, муниципальных образований Верхневолжья – всего 112 человек.

«Главное событие года – Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Подавляющее большинство избирателей в Тверской области проголосовали за внесение изменений в Основной закон, которые были предложены Президентом России Владимиром Путиным. В Конституции зафиксированы положения, которые являются программными для партии «Единая Россия». Это суверенитет и территориальная целостность страны, сохранение наших исторических духовных и нравственных ценностей, социальные обязательства нашего государства», – отметил Игорь Руденя, обращаясь к делегатам.

Губернатор поблагодарил всех членов партии «Единая Россия» за работу по разъяснению поправок и подчеркнул – региональному отделению партии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления предстоит большая работа по обеспечению практической реализации положений, закреплённых в Конституции Российской Федерации.

Напомним, почти 72% от принявших участие в Общероссийском голосовании в Тверской области поддержали изменения, вносимые в Конституцию РФ.

«Избрание секретарем регионального отделения – это большая ответственность, доверие моих коллег по партии. Это необходимость вести системную работу по продвижению партийных проектов – по развитию инфраструктуры, поддержке семьи и других», – прокомментировал Игорь Руденя журналистам итоги голосования, проведенного на конференции.

По словам Игоря Рудени, партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, чтобы поддержка была оказана максимальному количеству граждан.

«Решение, принятое на конференции, – очень взвешенное, оно будет способствовать укреплению регионального отделения партии, развитию региона», – считает спикер Законодательного Собрания Сергей Голубев.

В марте 2020 года Игорь Руденя принял участие во встрече Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

С 26 марта Губернатор Игорь Руденя исполнял полномочия секретаря регионального отделения по решению Президиума Генерального совета партии.

Пресс-служба Правительства Тверской области