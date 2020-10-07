ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!

С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» проходит подписная кампания на 1 полугодие 2021 года. Подписаться на периодические издания - газеты и журналы - можно по ценам 2020 года. Можно оформить подписку не только в почтовых отделениях по бумажному каталогу, но и у почтальона на дому, а также на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты России».

По подписной цене второго полугодия этого года можно подписаться и на районную газету «Заря». Также на нашу газету можно оформить подписку и в редакции, по цене значительно ниже, но без доставки, с получением в редакции и в пунктах получения газеты. Подписаться могут как физические, так и юридические лица и предприниматели.