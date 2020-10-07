НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

2 июля в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось награждение

активистов по итогам Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»,

проводимой в период пандемии коронавирусной инфекции.



Награждение провел глава Конаковского района Олег Лобановский.

В приветственном слове Олег Владимирович отметил, что пандемия COVID-19 серьезно изменила нашу жизнь и стала испытанием на прочность человеческих связей, отношений и взаимовыручки. Ведь и лучшие, и худшие качества человека проявляются в моменты трудностей, испытаний. И те, кто самоотверженно помогал другим, достойны награды. Наиболее уязвимыми перед коронавирусом стали пожилые жители Конаковского районе, возраст которых более 65 лет. Именно им, кто оказался в трудной жизненной ситуации в силу возраста и ограниченных средств, оказывалась помощь волонтерами. Гуманитарные наборы доставлялись до порога их жилищ, волонтеры помогали также с покупками продуктов и медикаментов. Организацией акции в Конаковском районе занимался отдел молодежной политики, культуры и спорта (ОМПКиС) администрации Конаковского района совместно с молодежным центром «Иволга, непосредственными исполнителями стали волонтеры «Иволги» и «Молодой гвардии».

Памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» награждены заведующая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова и руководитель «Молодой гвардии «Единой России» в Конаковском районе Владислав Жидких. Вместе с медалями глава Конаковского района Олег Лобановский от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина вручил и Почетные грамоты за подписью первого лица страны.

Также Благодарственными письмами главы Конаковского района отмечены волонтеры, в том числе активисты «Молодой гвардии». Это Денис Морозов, Екатерина Лисенкова, Инна Сотская, Анна Стрелкова, Игорь Гулиян, Владислав Жидких и Динара Ахтемова.

