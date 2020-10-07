ПОСЕТИТЕ «УЕЗД КУЗНЕЦОВых»!

Мы уже сообщали о том, что выставка с таким названием

организована в районном ДК «Современник».

Теперь настало время ее посетить.

Экспозиция выставки находится в фойе ДК перед зрительным залом, она располагается на двух уровнях и представляет историю района. Рассказ о людях, благодаря которым славится наша земля, плавно перетекает в перспективы развития территории. Экспозиция показывает всю красоту конаковского края, дает возможность увидеть уникальные артефакты. При посещении выставки вы сможете прикоснуться к шедеврам, созданным руками наших талантливых земляков. В экспозиции выставки – ценнейшие экспонаты из частных коллекций, представляющие быт нашей малой родины в прошлом, фотоэкспозиция проекта «Конаково. Век двадцатый».

Часы работы выставки: с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья и понедельника. С 1 июля ее можно посещать. Напоминаем, что в связи с соблюдением противоэпидемиологических мер разрешено одиночное посещение и посещение малыми группами (например, семейными) при соответствующих мерах безопасности: маски и перчатки.

В конце марта в стенах районного ДК «Современник» была смонтирована и подготовлена к открытию уникальная выставка с таким названием, которая должна была стать смысловой доминантой предстоявшего праздничного вечера, посвященного 90-летию Конаковского района. Юбилейные торжества планировали приурочить к 23 марта. В этот день 90 лет назад постановлением рабоче-крестьянского правительства СССР рабочий поселок Кузнецово и Кузнецовский район переименованы в город Конаково и Конаковский район. Спустя пятилетку, 29 января 1935 года, Конаковский район вошёл в Калининскую область. Впоследствии к нему были присоединены часть Оршинского и Завидовский районы. В 1963 - 1965 годах Конаковский район был частью Калининского, затем снова сделался самостоятельной административной единицей, и вот уже 55 лет его границы и статус остаются незыблемыми.

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Буквально за считанные дни до предполагаемых торжеств было наложено ограничение на проведение всех массовых мероприятий, как культурных, так и спортивных. Юбилейное шоу (а планировалось, действительно, уникальное представление, которое запомнилось бы его зрителям надолго), пришлось отменить. Хочется надеяться, что не навсегда.



Выставка «Уезд Кузнецовых» была полностью готова к показу, однако торжественно открыть ее при большом стечении жителей не получилось – не успели. Долгих три месяца, пока действовали ограничительные меры, направленные на снижение темпов распространения коронавируса, она ждала своего часа. И, наконец, дождалась. Коронавирус дал нам некоторое послабление, и теперь эту уникальную экспозицию можно посмотреть.

«Уезд Кузнецовых» - это событие культурной жизни Конаковского района: выставочную композицию такого качества и масштаба у нас до сих пор никогда нигде не размещали. Творческие специалисты из столицы сделали выставку столичного, центрового качества. Она грамотно обыгрывает и полностью использует все пространство фойе ДК «Современник», расположенное перед зрительным залом, и располагается на двух уровнях, соединяемых визуально кубами, на гранях которого - исторические черно-белые фотографии. Второй этаж занят фотоэкспозицией проекта газеты «Заря» «Конаково. Век двадцатый», и надо сказать, что наш проект еще никогда не выставлялся в таком качестве и количестве. На первом же этаже, упорядоченные по хронологии и смыслу, расположены фотографии и текстовые фотопанно, уникальные экспонаты предметов старины из частных коллекций, виртуальные столы и многое другое, что можно рассматривать очень и очень долго. Нашло свое место в экспозиции и переиздание трудов краеведа Константина Счетчикова. Выставка очень крута, и посмотреть ее должен каждый житель нашего города и района, интересующийся историей родного края.

Реализация такого масштабного проекта стала возможна при поддержке компании «Норникель». Сама экспозиция, в том числе, призвана рассказать о выдающихся деятелях науки, политики, искусства, которые внесли свой вклад в создание и развитие нашего района, показывая этим связь малой родины с Родиной большой - нашим Отечеством. Каждый подготовительный этап проходил под чутким руководством администрации Конаковского района и лично его главы Олега Лобановского.



Олег Владимирович поделился своими впечатлениями о проекте:

- Идея этой выставки прекрасна! Я считаю, что человек, который не гордится своей историей, не может вершить будущее. В юбилейный для Конаковского района год мы хотели именно зацепить людей, чтобы они полюбили свой край ещё больше, старались больше дать для его будущего и относились к родной земле бережно.

Почему такое название выставки? - спросите вы. В нем отображена главная историческая достопримечательность – старинная фарфоровая фабрика Матвея Сидоровича Кузнецова. Однако организаторы выставки, историко-просветительский проект «Маленькие истории» и историческое объединение «Другая среда», обыграли название по-своему, напомнив известную истину: каждый человек – кузнец своего счастья.

- Мы пытались с помощью этой выставки в первую очередь показать историю района со всеми известными стране именами. Вторая наша цель – создать основу для народного музея. Чтобы в будущем люди могли не только приходить и смотреть на те предметы, что подготовили организаторы, но и принести что-то свое. Ведь мы не только кузнецы своего счастья, но и кузнецы своей родной истории, – рассказал журналистам автор проектов «Маленькие истории» и «Конаковский уезд» Андрей Кирпичников.



Первые посетители по достоинству оценили масштаб, глубину и историческую значимость новой выставки.

- Нам очень интересна судьба людей, которые творили на родной конаковской земле, особенно династии Кузнецовых. Поэтому когда узнали об этой выставке, очень захотели её посетить, и не пожалели! – поделилась впечатлениями посетительница выставки Вера Леготина.



Положительные отклики становятся настоящей наградой и для организаторов проекта. В подборку экспонатов, сбор исторических данных, создание целостной экспозиции было вложено много сил.

- Для нас эта выставка в первую очередь не экспонаты, это люди. Когда мы видим эти эмоции, горящие глаза, слышим слова благодарности - это главная награда, – считает представитель творческого объединения Елена Коровина.

Экспозиция выставки включает в себя не только редкие предметы из частных и государственных собраний, но и малоизвестные факты из биографии исторических личностей, а также фото-графии героев новейшего времени. Кроме уникальных документов, фарфора и других интересных артефактов, на выставке представлен отдельный раздел, который рассказывает о том, что связывает кузнецов и металлургов Конаковского района с далёким полярным городом Норильск, жители которого все чаще связывают судьбу с нашим краем в рамках программы переселения жителей Крайнего Севера в более благоприятные районы страны.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволила своевременно распахнуть двери для больших групп посетителей, и организаторы выставки последовали по пути многих знаменитых музеев мира, пообещав, что «Уезд Кузнецовых» будет доступен и в сети интернет. Но поскольку в июле стало возможным посещение выставки малыми группами, то мы еще раз приглашаем наших читателей посетить эту выставку и напоминаем, что выставка открыта с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья и понедельника. В связи с соблюдением противоэпидемиологических мер рекомендуется одиночное посещение либо посещение малыми группами (например, семейными), при этом необходимо иметь маски и перчатки.

Анна РИХМАЙЕР,

Максим МАЛАХОВ.