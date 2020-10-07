НАГРАДЫ В ПРАЗДНИК – ЛУЧШИМ!

Ни для кого не секрет, что почтальон – желанный гость в каждом доме. Особенно их ждут пожилые люди, ведь для них он - долгожданный гость, который не только приносит пенсию, свежую прессу, продукты и лекарства, но и поможет по дому, расскажет последние новости, выслушает. Почта была и остается главным коммуникационным каналом страны, региона, города, деревни и небольшого поселка. Сотрудники почты, наряду с врачами и сотрудниками спецслужб, весь период карантина работали «на передовой», продолжая оказывать все необходимые услуги населению. В преддверии праздника работники почты получают заслуженные награды: более 150 человек в Тверской области получат награды различного уровня и статуса. В Конаковском районе награждены следующие сотрудники:

Почетной грамотой Макрорегиона УФПС Тверской области:

ЕРЕМИНА Татьяна Анатольевна, почтальон 1 класса ГОПС Редкино-1.

На Доску почета УФПС Тверской области занесена СОЛОПОВА Ольга Николаевна, руководитель группы контроля и учета операций в отделениях почтовой связи Конаковского почтамта.

Благодарность директора УФПС Тверской области объявлена:

ПАДАЛКО Надежде Сергеевне, заместителю начальника почтамта по операционному управлению Конаковского почтамта;

ВЬЮГИНОЙ Ольге Михайловне, начальнику отделения почтовой связи 5 класса ОПС Старое Домкино;

СЕМЕНОВОЙ Ирине Викторовне, оператору связи 1 класса ОПС Конаково-4;

ОЗЕРОВОЙ Елене Валерьевне, начальнику участка розничных товаров Конаковского почтамта;

БЕРЕЗНИКОВОЙ Маргарите Борисовне, заместителю начальника отделения почтовой связи 3 класса ГОПС Конаково-3;

ХИМИЧЕВОЙ Екатерине Борисовне, начальнику отделения почтовой связи 2 класса мобильной группы Конаковского почтамта.

Почетной грамотой УФПС Тверской области награждены:

ТУПИЦЫНА Людмила Николаевна, почтальон 2 класса ОПС Завидово;

НАУМОВА Ирина Сергеевна, почтальон 1 класса ГОПС Конаково-1.

Ни для кого не секрет, что почтальон – желанный гость в каждом доме. Особенно их ждут пожилые люди, ведь для них он - долгожданный гость, который не только приносит пенсию, свежую прессу, продукты и лекарства, но и поможет по дому, расскажет последние новости, выслушает. Почта была и остается главным коммуникационным каналом страны, региона, города, деревни и небольшого поселка. Сотрудники почты, наряду с врачами и сотрудниками спецслужб, весь период карантина работали «на передовой», продолжая оказывать все необходимые услуги населению. В преддверии праздника работники почты получают заслуженные награды: более 150 человек в Тверской области получат награды различного уровня и статуса. В Конаковском районе награждены следующие сотрудники:

Почетной грамотой Макрорегиона УФПС Тверской области:

ЕРЕМИНА Татьяна Анатольевна, почтальон 1 класса ГОПС Редкино-1.

На Доску почета УФПС Тверской области занесена СОЛОПОВА Ольга Николаевна, руководитель группы контроля и учета операций в отделениях почтовой связи Конаковского почтамта.

Благодарность директора УФПС Тверской области объявлена:

ПАДАЛКО Надежде Сергеевне, заместителю начальника почтамта по операционному управлению Конаковского почтамта;

ВЬЮГИНОЙ Ольге Михайловне, начальнику отделения почтовой связи 5 класса ОПС Старое Домкино;

СЕМЕНОВОЙ Ирине Викторовне, оператору связи 1 класса ОПС Конаково-4;

ОЗЕРОВОЙ Елене Валерьевне, начальнику участка розничных товаров Конаковского почтамта;

БЕРЕЗНИКОВОЙ Маргарите Борисовне, заместителю начальника отделения почтовой связи 3 класса ГОПС Конаково-3;

ХИМИЧЕВОЙ Екатерине Борисовне, начальнику отделения почтовой связи 2 класса мобильной группы Конаковского почтамта.

Почетной грамотой УФПС Тверской области награждены:

ТУПИЦЫНА Людмила Николаевна, почтальон 2 класса ОПС Завидово;

НАУМОВА Ирина Сергеевна, почтальон 1 класса ГОПС Конаково-1.

Почтальонов ждут как кормильцев



В честь Дня российской почты хотим рассказать о сельских почтальонах, которые ежедневно преодолевают не один километр, чтобы доставить жителям письма, посылки, пенсии, газеты и счета.

В почтовом отделении Юрьево-Девичьевского сельского поселения трудятся 6 человек, которые обслуживают 21 деревню! Это Анастасия Клиновая, Валерий Прик, Валерий Чепчуренко, Ольга Фролова, Сергей Самарченко и Алевтина Чепчуренко.

В сельский почтамт приходят с позитивом, редко услышишь здесь недовольство клиентов в очереди. Всё наоборот – в книге жалоб и предложений исключительно положительные отзывы в адрес сотрудников с пожеланиями долголетия и процветания. А уж как рады почтальонам в деревнях, до самых дальних из которых нужно ехать 18 километров! «Нас ждут как кормильцев» - делится с журналистами почтальон Валерий Прик. На своём личном транспорте, местами по бездорожью, Валерий привозит бабушкам не только долгожданную пенсию, а также продукты и свежую прессу. Особенно любят в деревнях разгадывать кроссворды, в почёте и наша «Заря», а также журналы по огородничеству и народной медицине.

Хорошо скупают посетители детскую периодику. Ломятся почтовые прилавки от разнообразия продуктов питания, но самым популярным товаром можно назвать комбикорм для домашнего скота. Его, кстати, в городских почтовых отделениях вы не встретите. Можно выбрать здесь бытовую химию, фирменные игрушки и другие предметы быта, заодно оплатив счета.

С весны, когда в стране был объявлен режим самоизоляции, работы у сельских почтовиков значительно прибавилось. На дачи стали стекаться гости из других регионов, которые с завидной регулярностью отправляют и принимают посылки. С повышенной нагрузкой сотрудники Юрьево-Девичьевского почтамта справляются, а всё потому, что работу свою любят и приходят в отделение, которое за столько лет работы стало уже родным, с улыбкой на лице. К таким людям тянутся и местные жители, поэтому план почтовики всегда выполняют! В непростое время, когда многие сидели дома, почтальоны продолжали исправно нести свою службу, за что в канун профессионального праздника хочется сказать им человеческое «спасибо».

Анна РИХМАЙЕР.

