12 июля - День российской почты

Уважаемые сотрудники и

ветераны почтовой связи Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем российской почты!

В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет информационно-коммуникационные услуги. Сегодня в почтовой отрасли Конаковского района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных. В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими.

С уважением, депутат ЗС Тверской

области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания Уважаемые сотрудники и

ветераны почтовой связи Конаковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем российской почты!

В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет информационно-коммуникационные услуги. Сегодня в почтовой отрасли Конаковского района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том числе и самых современных. В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими.

С уважением, депутат ЗС Тверской

области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.