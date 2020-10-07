МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ремонт второй Новозавидовской

Второй этап капитального ремонта школы №2 в поселке Новозавидовский завершен.

Глава Конаковского района в ходе рабочего визита побывал на строительной площадке школы №2 поселка Новозавидовский, где подходит к завершению второй этап работ по капитальному ремонту.

В двухэтажном здании демонтажные работы выполнены на 100 процентов с полной сохранностью всех строительных объектов, укреплены стены, дверные и оконные проемы.

Масштабные преобразования не обошлись без корректировки проектного решения. Система вентиляции, отопления и лестничные маршруты потребовали новых инженерных подходов.

«Объем работ большой, чувствуется, что проблем по содержанию здания накопилось немало, но мы стараемся все сделать в сжатые сроки, с учетом графика. Дополнительные изменения, возникшие в ходе строительных мероприятий, согласованы с организацией, имеющей свидетельство СРО на ведение авторского надзора», - отчитался перед главой Конаковского района начальник участка ООО «ТехГасСервис» Валерий Басманов.

Администрация школы принимает активное участие в работах по капитальному ремонту учебного заведения. По их рекомендациям перемены коснутся внешнего вида фасада и колористических решений внутри учебных классов.

«Здание школы выглядело устаревшим и не соответствовало духу времени. Первое впечатление об учебном учреждении складывается с порога, поэтому для нас важно, в каких цветах и оттенках будет капитально отремонтированная школа, чтоб всем здесь было комфортно, у ребят было позитивное настроение, процесс обучения приносил удовольствие», - отметила директор школы Наталья Платонова.

Глава Конаковского района проверил качество выполненных работ, указал на недочеты и потребовал устранить их в самое ближайшее время. Он особо подчеркнул, что все работы выполнены с соблюдением требований и стандартов, обеспечением полной безопасности для детей и сотрудников.

Также Олег Лобановский дал рекомендации директору школы по улучшению школьной инфраструктуры, дворовой и спортивной площадок:

«Здание школы в скором времени преобразится, вторую Новозавидовскую школу ожидает полная перезагрузка. Однако не все можно решить бюджетом, для того, чтобы начались позитивные перемены внутри образовательного учреждения, используйте другие возможные ресурсы. Например, надо рассмотреть вопрос о том, чтобы участников школьного процесса преобразить из пассивных наблюдателей в активных партнеров.

Ремонт обелиска сержанта

В. Васильковского завершен

Новый облик получил сам памятник, площадь у обелиска и входная группа. У мемориального комплекса установлены освещение и скамейки.

Ранее был обновлён сам обелиск. А благодаря помощи Конаковского филиала «Газпром газораспределение Тверь» проведен ремонт подводящей газовой трубы для вечного огня. Ремонт проходил в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. 27 мая состоялись конкурентные процедуры по определению подрядчика, который выполнил ремонтные работы. По результатам аукциона муниципальный контракт заключен с ООО «ДОК.СТРОЙ.ТЕХ». На проведение ремонтных работ направлено более 3,45 миллиона рублей: 690 000 – из бюджета района, 2 760 560 – из бюджета Тверской области.

Нацпроект «Образование»

Реализация национального проекта «Образование» в Тверской области рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 7 июля провел губернатор Игорь Руденя.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает губернатор Игорь Руденя.

Всего в Верхневолжье реализуются семь региональных составляющих национального проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность».

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы поддержки предприятий агропромышленного комплекса и туристической индустрии.

Золотой фонд

Конаковского района



В этом году золотые медали «За особые успехи в учении» получат 34 выпускника школ Конаковского района.

Больше всего «золотых медалистов» в Конаковской общеобразовательной школе № 9. В этом году школа выпустила девять медалистов. Это Анна Бодрова, Елизавета Брусова, Екатерина Калиновская, Мария Порсина, Сергей Рябов, Кира Самочкова, Антон Севергин, Дарья Смирнова, Ева Степанова. Семь «золотых» выпускников подготовила Конаковская школа № 8. Это Елизавета Астахова, Игорь Гулиян, Михаил Елизаров, Лена Маргарян, Матвей Солонбеков, Никита Шевенин, Анастасия Панурина. Пять медалистов обучались в городской школе № 7. Это Анна Киргиз, Юлия Кириллова, Елизавета Семенова, Ангелина Степанова, Анастасия Тюфягина.

Четыре «золотых» выпускника в Конаковской школе №2. Это Полина Гладких, Виктория Суворова, Антон Пискарев, Сергей Сушнев. Два выпускника в гимназии №5. Это Илья Гордеев, Ирина Демидова. Два выпускника школы №2 поселка Редкино получили золотую медаль «За особые успехи в учении». Это Алина Комаристая, Карине Матевосян. Золотыми медалями отмечены Ксения Азыркина, выпускница Мокшинской школы, Наталия Орлова, выпускница Новозавидовской школы №1, Кристина Морой, выпус

За любовь и верность



8 июля мы отметили праздник, который официально появился в нашей стране только в 2008 году. Его название – День памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Всем известна история их любви, благодаря которой они прошли долгий жизненный путь рука об руку.

У праздника есть официальный символ – ромашка. Позже появилась общественная награда – медаль «За любовь и верность». На одной стороне медали изображена ромашка – символ праздника, на другой – лики святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного счастья, любви и верности. Её вручают лучшим семьям, известным среди населения крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.

В Конаковском районе немало таких семей. В этом году в знак общественного признания заслуг, связанных с сохранением и укреплением семейных традиций, основанных на взаимной любви и преданности, медали «За любовь и верность» удостоены пять семей. Награждение проходило в зале заседаний администрации Конаковского района, а вручал награды глава района Олег Лобановский. Медалями награждены:

Семья Таубес, Зигфрид Густавович и Нелли Александровна прожили вместе 56 лет, вырастили двух сыновей - Владимира и Александра, а они, в свою очередь, подарили им двух внучек и внука. Медаль «За любовь и верность» - это очень почетная награда, своей жизнью и жизнью своих детей эти уважаемые люди смогли показать величие любящей и счастливой семьи.

Cемья Куликовых, Олег Николаевич и Татьяна Петровна 45 лет в браке. У супругов двое сыновей и два замечательных внука. Окружающие тепло отзываются о семье, называют их примером любви и уважения. Трудолюбие, доброта, забота, умение любить и дорожить друг другом – главные ценности семьи.

Cемья Ваниных, Николай Егорович и Людмила Григорьевна в браке 55 лет, вырастили замечательных детей: дочь Ирину и сына Николая, которые подарили им четырех внуков. Вся трудовая деятельность Николая Егоровича и Людмилы Григорьевны связана с Завидовским экспериментально-механическим заводом поселка Новозавидовский, где они всю жизнь отработали, внеся большой личный вклад в развитие производства. Среди жителей поселка семья Ваниных пользуется большим уважением. Николай Егорович и Людмила Григорьевна сумели по всей жизни пронести крепость семейных устоев, где царят любовь, мир и согласие, добились благополучия, обеспеченного совместным трудом. Главное в семье Ваниных - взаимопонимание, терпение и бережное отношение друг к другу.

Cемья Николаевых, Александр Иванович и Валентина Мефодьевна вместе прожили 56 лет, вырастили сына Дмитрия и дочь Веру. С 1965 года проживают в поселке Редкино и всю трудовую деятельность посвятили Редкинскому опытному заводу.



Cемья Андреевых, Владимир Викторович и Нина Васильевна вместе 56 лет. У них два замечательных сына - Юрий и Роман. Всю сознательную жизнь семья проживает в поселке Редкино, более 50 лет каждый из супругов проработал на Редкинском опытном заводе. Владимир Викторович награжден медалью «За трудовую доблесть». Воспитали сыновей достойными членами общества.кница Завидовской школы, Лидия Яшина, выпускница Городенской православной гимназии, Полина Уткина, выпускница школы поселка Козлово.

«Золотых медалистов» поздравляет глава Конаковского района Олег Лобановский:

- В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. Конаковский район гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот «золотой стандарт», который вы уже задали в своей жизни. В 2020 году выпускники школ, награждённые медалью «За особые успехи в учении», имеют возможность получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы с конкурсным отбором на бюджетные места.

В случае, если несколько абитуриентов набрали одинаковое итоговое количество баллов при поступлении в вуз, преимущество при зачислении отдается медалисту.

Имена каждого из вас будут занесены в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья».

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18 июля в помещении Конаковского районного отделения судебных приставов УФССП по Тверской области по адресу: город Конаково, ул. Первомайская, д. 20А, третий этаж, кабинет № 310, с 11 до 13 часов будет вести личный прием граждан заместитель главного судебного пристава Управления ФССП России по Тверской области подполковник внутренней службы Владислав Анатольевич Косячук.

Запись на прием осуществляется по телефону 4-80-11 либо непосредственно в помещении Конаковского районного отдела, кабинет №302.

Подготовила Ирина Третьякова