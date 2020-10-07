ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, – СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!

Сегодня у нас в Конаковском районе - юбиляр.

Восемьдесят лет исполнилось уважаемому

человеку, жителю г. Конаково

Валерию Павловичу ЕВСТРАТОВУ.

О Валерии Евстратове «Заря» в прошлом неоднократно писала. Он был и остается активным и неравнодушным человеком, который и на заслуженном отдыхе не сидит сложа руки. В начале двухтысячных он был в числе тех, кто активно строил в Конаковском районе местную партийную ячейку «Единой России», а потом был избран заместителем секретаря политсовета Конаковского отделения партии «Единая Россия». Работал на этой должности 12 лет, с 2001 по 2013 год, и работа приносила свои результаты.

Так, вспоминается тот факт, как после личного обращения Валерия Евстратова к прославленному хоккейному вратарю Владиславу Третьяку (который был в то время не только депутатом партии власти, но и председателем одного из комитетов Государственной думы) было продолжено финансирование заглохшей было стройки спортивного комплекса на ул. Строителей в г. Конаково. Теперь все знают этот спортивный объект как «Олимп». Партия оценила его труд: в 2008 году ему была вручена благодарность Генерального совета партии «Единая Россия» «За активную работу по подготовке и проведению выборов в Государственную думу РФ».



Валерий Павлович - активный общественник, спортсмен, заботливый семьянин, надежный друг и товарищ. Несмотря на прожитые годы, так же, как в юности, молод душой. На его спортивной составляющей жизни тоже хочется сделать акцент. Выходец с севера, он переехал из далекой Якутии в город Конаково в 1998 году и сразу же включился в спортивную жизнь: будучи отличным лыжником, регулярно участвовал в соревнованиях, в ветеранских забегах, ездил на региональные этапы «Лыжни России» и до недавнего времени пробегал без особого труда по 20 километров на лыжах в качестве тренировки выходного дня. По словам юбиляра, он гордится личным рекордом – 30 километров на лыжах пробегал в свои семьдесят менее чем за пару часов. Не каждый молодой так сможет. На спортивной ниве он тоже успел оставить свой след и память о себе: в свое время после его активного вмешательства в конаковском бору появилась освещенная лыжная трасса.

Так откуда у нас появился такой замечательный человек? Хочется немного рассказать о его жизни. Как уже упоминалось выше, в наш город Конаково Валерий Евстратов приехал из далекой Якутии, где родился, вырос и работал. Там окончил школу, а потом финансовый институт. Тридцать с лишним лет жил и работал в знаменитом Мирном – городе алмазодобытчиков, входил в состав штабов Всесоюзных комсомольских ударных строек горнообогатительных комбинатов «Удачный» и «Айхал», Вилюйской гидростанции, построенной в условиях вечной мерзлоты и единственной такой в стране.

Спортивный закал взялся оттуда же – из Якутии. В молодости Валерий Павлович с группой альпинистов участвовал в восхождении на пик Шхельды (высота 4322 метра над уровнем моря). Открывшийся с этой высоты вид на скалы и льды потряс. Но потом оказалось, что спускаться вниз - значительно сложнее. Бывалые спортсмены похвалили его за мужество и вручили значок кандидата в мастера спорта СССР. Позднее Валерий познакомился с Эдуардом Мысловским, первым из советских спортсменов покорившим высочайшую гору мира - Эверест. Все это мотивировало на преодоление себя, на достижение новых вершин. И так у него во всем: и в спорте, и в работе, и в жизни в целом.



Для мужчины возраст - не помеха, тем более для такого крепкого и энергичного, как наш герой. И хочется немного рассказать о его личной жизни. Ведь как же иначе, когда за спиной у этого мужчины - такая опора и поддержка в виде очаровательной супруги Аллы. Валерий Павлович и Алла Афанасьевна Евстратовы отметили 24 января 56 лет совместной жизни. В 1964 году в п. Оймякон они зарегистрировали свой брак. Столь длительный союз возможен только благодаря любви и уважению супругов.

А познакомились Валерий Павлович и Алла Афанасьевна в якутском посёлке Оймякон. Туда молодые люди попали по распределению после окончания учёбы. Он – управляющим местным отделением Госбанка, она – учителем младших классов. Но связывало их общее увлечение – художественная самодеятельность. Здесь же, на полюсе холода они и заметили друг друга, случилась, что называется, любовь с первого взгляда. Оба стройные и красивые, талантливые, весёлые и неугомонные. И сейчас, несмотря на то, что прошли годы, они остаются такими же.

Всю жизнь супруги трудились на благо Родины, оба носят звание «Ветеран труда», Алла Афанасьевна удостоена звания «Отличник народного образования», Валерий Павлович награждён многочисленными грамотами и знаком ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» лично первым секретарём ЦК ВЛКСМ Евгением Михайловичем Тяжельниковым. Алла Афанасьевна долгое время преподавала в начальных классах Конаковской гимназии № 5. Живут супруги душа в душу, муж всегда понимал и поддерживал жену во всём. Супруги Евстратовы прекрасно воспитали своих сыновей, которые получили достойное образование. У них три внука и правнучка, которой восемь лет.



Кто-то очень точно подметил, что люди, любящие лишь одного человека на протяжении всей своей жизни, самые сильные, поскольку им не нужно разнообразие, чтобы понимать, что их выбор самый правильный и самый лучший. Эти слова можно отнести к супругам Евстратовым.

Сегодня Валерию Павловичу Евстратову исполнилось восемьдесят. Солидная дата, красивая цифра. На протяжении всего двадцатилетнего периода жизни на конаковской земле он был, есть и остается давним добрым другом газеты «Заря», регулярно названивающим, интересующимся, как там дела в районе, что случилось нового. До сих пор не прочь и зайти лично, поинтересоваться последними новостями, а то и довести до читателей какую-нибудь критическую информацию, что называется, поставить проблему. В этом он весь, и за это мы все его уважаем и любим.

Уважаемый Валерий Павлович, от коллектива редакции газеты «Заря» примите искренние поздравления с юбилеем! Желаем вам и вашей супруге доброго здоровья, успехов во всем и оставаться таким же бодрым и энергичным.

Подготовила Людмила КИКАЛО.

Фото из семейногоархива и архива газеты «Заря».