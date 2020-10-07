СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ ЗА ТРУД

От лица родителей группы №8 хотим поблагодарить коллектив МБДОУ «Детский сад № 14 «Ладушки»: заведующую Ольгу Викторовну Салаеву, музыкального руководителя Наталью Александровну Мещанинову, инструктора по физической культуре Ларису Александровну Прохорову, педагога-психолога Елену Геннадьевну Габуеву, логопеда Елену Рудольфовну Казанкову, младшего воспитателя Ирину Николаевну Киреенкову и, конечно же, наших замечательных воспитателей Юлию Георгиевну Култыгину, Лидию Ивановну Наумову за тепло, которым вы ежедневно окружали наших детей!

Сколько терпения и труда было вложено в ребятишек, сколько сил потрачено для того, чтобы сделать крохотный мир детского сада прекрасным и любимым. Вы помогли нашим деткам немного повзрослеть и подготовили их к будущим свершениям в школе.

Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу внимательность, ответственность и заботу о наших детях!