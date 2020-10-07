Школьники из Удомли стали победителями конкурса «Атом-кутюр»

Школьники из города Удомли Тверской области стали победителями конкурса «Атом-кутюр». На него было представлено 889 работ. Школьники из города-спутника Калининской АЭС Удомли вошли в число победителей.

Это Ульяна Седова в номинации «Атомная кукла», Варвара Курдюкова и Тамара Стринадко в номинации «Атомные аксессуары», Мальвина Бегларян (конкурс логотипов), Алина Бурлак (конкурс эскизов), София Котова (конкурс кукол) и Варвара Пчелинцева (конкурс ремесел) в номинации «Народный голос».

В номинации «Я с Вас беру пример» в число лучших вошли преподаватели из Удомли: Оксана Геннадьевна Анненкова, Елена Валерьевна Симакина и Ирина Юрьевна Антонова.

В октябре 2020 года ребят ждет финальная поездка на Московскую сессию победителей, где они окунутся в атмосферу fashion-индустрии, пообщаются с российскими мэтрами в области дизайна костюма и аксессуаров, побывают на специальных выставках, съездят на обзорную экскурсию по Москве, а также получат специальные призы от своих наставников.

Финалом конкурса «Атом-кутюр-2020» станет участие победителей в «Неделе Моды» в Москве, где также пройдет выставка аксессуаров и кукол.

Конкурс проводится при поддержке Агентства Стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» и филиалов Концерна – действующих и строящихся атомных станций, РГУ им. А.Н. Косыгина, Культурно-просветительского фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте».

Пресс-служба Правительства Тверской области