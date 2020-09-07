Игорь Руденя вновь занял 3-е место в медиарейтинге губернаторов ЦФО за июнь

Губернатор Игорь Руденя по итогам июня занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул69» со ссылкой на данные компании «Медиалогия». Место в «тройке» лидеров глава Верхневолжья удерживает уже два года.

Июнь был отмечен громкими инфоповодами, связанными с Игорем Руденей. В конце месяца тверской губернатор принял участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату, которую посетили Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и ветераны-участники Ржевской битвы.

«Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Также в июне Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году в Тверской области не будет проводиться фестиваль «Нашествие».

Кроме того, знаковым событием, отмеченным СМИ, стала закладка первого камня в ознаменование начала строительства в Твери нового здания Детской областной клинической больницы. Там же губернатор Игорь Руденя и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали государственный контракт на строительство объекта.

По версии «Медиалогии», много внимания журналисты уделили и координационному совещанию о готовности территориальной подсистемы РСЧС Тверской области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года, которое провели в Твери губернатор Игорь Руденя и глава МЧС России Евгений Зиничев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 57 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.