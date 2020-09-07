Семьи Тверской области могут стать участниками большого всероссийского проекта «Многодетная Россия»

8 июля, в День семьи, любви и верности, стартовал всероссийской проект «Многодетная Россия». Он направлен на объединение многодетных семей России, улучшение качества их жизни, формирование позитивного образа большой семьи.

«Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества. Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Сегодня мы чтим и бережно храним традиции нашей страны. Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака, как союза мужчины и женщины», - отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей Верхневолжья с Днем семьи, любви и верности.

Старт проекту «Многодетная Россия» был дан на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня». В рамках открытия были представлены фотовыставка «Владимир Путин и российские семьи» и фотографии победителей всероссийского фотоконкурса «От трех до бесконечности».

В этом конкурсе творческая работа жительницы Тверской области была особо отмечена жюри. Фотоснимок Ирины Лариной, на котором запечатлена семья Денис из Торжка, получил высокую оценку «За самую большую семью в кадре».

Проект «Многодетная Россия» объединяет несколько всероссийских акций: «Крылья ангела», фотовыставку «От трех до бесконечности», фестивали «Папин день» и «День матери», конкурс «Марафон талантов».

Главная цель проекта - выявить сложные моменты и оказать необходимую помощь семьям, создать диалоговую площадку со всеми уровнями власти для выработки необходимых решений и механизмов, а также социальные лифты, возможности, через которые семьи смогут раскрыть свой внутренний потенциал и реализовать себя в различных направлениях.

В День семьи, любви и верности в Тверской области подвели итоги конкурса «Откровенно о семейном счастье», организованного региональным Правительством. Ими стали семьи Байковых, Веселовых, Войткевич.

В этом году 70 супружеских пар Тверской области удостоены медали «За любовь и верность». В целях профилактики угрозы распространения коронавирусной инфекции принято решение о передаче медалей в муниципалитеты для вручения на местах. В настоящее время в большинстве муниципальных образованиях региона медали супружеским парам уже вручены.

В этом году праздничные мероприятия в Тверской области, приуроченные к Дню семьи, любви и верности, стартовали неделю назад. Значительная часть прошла в онлайн-формате: это различные концерты, акции, творческие конкурсы.

Пресс-служба Правительства Тверской области