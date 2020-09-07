Тверская область входит в число регионов-лидеров по производству средств индивидуальной защиты с объемом выпуска 800 тыс. изделий в сутки

Тверская область продолжает удерживать лидирующие позиции среди регионов по пошиву защитных масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Максимальная мощность производства специализированной продукции в Верхневолжье составляет 800 тыс. изделий в сутки. Эта работа отмечена Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на состоявшемся 8 июля «правительственном часе» в Совете Федерации РФ.

Развивать и поддерживать предприятия, которые выпускают товары повышенного спроса в связи с непростой эпидемиологической ситуацией – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

В мае 2020 года Игорь Руденя и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приняли участие в запуске нового производства медицинских респираторов «СПИРО-403» на Кимрской фабрике имени Горького.

Положительных результатов удалось достичь за счет отраслевой производственной кооперации. Благодаря мобилизации производственных мощностей в максимально оперативные сроки были выполнены стратегически важные заказы по производству СИЗ. Сегодня потребность региона в средствах индивидуальной защиты обеспечена в полном объеме.

Всего в Тверской области на выпуск СИЗ перепрофилировались 39 предприятий легкой промышленности, включая ООО «Евротек», ООО Вышневолоцкий комбинат «Парижская коммуна», ЗАО «Тверские узоры», ООО «Тверская швейная фабрика», ООО «Интерстиль», ООО «Аэлита», НПО «Технология и продукты здоровья», ООО «Фабрика здоровья», ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», ООО «Весьегонская швейная фабрика», ООО «Калязинская мануфактура», другие предприятия среднего и малого бизнеса.

Для обеспечения учреждений здравоохранения и населения медицинскими изделиями ряд производителей подал заявки в Росстандарт и получил регистрационные удостоверения на свою продукцию. Это ООО «Парадиз» из Вышнего Волочка (производят защитные одноразовые маски, костюмы, халаты, фартуки, бахилы и др.), ООО «Весьегонская швейная фабрика» (защитные комбинезоны), ООО «Фабрика здоровья» из Твери (многоразовые защитные маски). ООО «Тверская швейная фабрика» получило сертификаты на продукцию средств индивидуальной защиты и материалы.

На реализацию в регионе противоэпидемических проектов привлечены средства Фонда развития промышленности Российской Федерации. В том числе поддержку в объеме 200 млн рублей получило ООО «Гекса-нетканые материалы» на проект по расширению выпуска хирургических комплектов, медицинских масок и хирургических халатов.

На увеличение объемов производства фильтрующих медицинских полумасок и защитных костюмов поддержка в объеме 81 млн рублей обеспечена АО «Кимрская фабрика имени Горького».

За 5 месяцев 2020 года в регионе открыты новые производства. ООО «Фабрика здоровья» (г. Тверь) в апреле 2020 года запустило производственную линию многоразовых медицинских масок с мощностью 600 тыс. изделий в месяц. Создано дополнительно 50 рабочих мест.

АО «Кимрская фабрика им. Горького» в мае 2020 года ввело новую автоматическую линию по производству респираторов «СПИРО-400». Это позволило обеспечить выпуск до 300 тыс. изделий в месяц, создать новые рабочие места.

Тогда же ООО «Весьегонская швейная фабрика» запустило линию по выпуску одноразовых защитных халатов, бахил, шапочек, защитных костюмов. Открыто дополнительно 50 рабочих мест.

Новую производственную площадку в г. Нелидово планирует открыть ООО «Гекса-нетканые материалы» (г. Торопец). Реализация проекта намечена на 2020-2021 годы.

По итогам 5 месяцев 2020 года в Тверской области в целом отмечен рост в легкой промышленности. Объем отгруженной продукции предприятиями за этот период составил 3,7 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем отгрузки в 1 квартале. В 2,4 раза увеличился объем налоговых поступлений, уплаченных предприятиями легкой промышленности во 2 квартале по сравнению с 1-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области