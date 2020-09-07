Тверская область заняла первое место в ЦФО по темпам роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 5 месяцев 2020 года

Тверская область заняла 1-е место в ЦФО и 9-е место в России по динамике роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона за январь – май 2020 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул69» со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг.

По итогам первых пяти месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Тверской области выросли на 3,8% к аналогичному периоду 2019 года и составили 26,2 млрд рублей. По этому показателю Верхневолжье является единственным представителем Центрального федерального округа в «десятке» регионов-лидеров.

«В текущей ситуации очень важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы, обеспечить реализацию всех поставленных задач – исполнение социальных обязательств, национальных проектов, программ по инфраструктурным объектам. И, конечно, обеспечить доходную часть нашего бюджета», – отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги исполнения областного бюджета в первом квартале 2020 года.

Тверская область, несмотря на ряд ограничительных мер, введенных в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сохранила позитивную динамику наполняемости бюджета. Регион постепенно и последовательно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, смягчал режим ограничений. В настоящее время работает 98% экономики области. При этом областные власти оказали беспрецедентную государственную поддержку предприятиям и организациям региона. Ее общий объем в Верхневолжье составил более 3,6 млрд рублей. Это льготное кредитование предпринимателей и другие меры.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов снизился в 66 субъектах РФ и в 19 регионах – вырос, отмечает РИА Рейтинг.