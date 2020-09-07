В Тверской области идёт подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду

В Тверской области идёт подготовка к осенне-зимнему периоду. Губернатором Игорем Руденей в мае этого года была поставлена задача обеспечить готовность жилищного фонда, объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону до 15 сентября. В настоящее время план по ремонту котельного оборудования на 2020 год выполнен на 31%, проведение экспертиз промышленной безопасности – на 22%, проведение гидравлических испытаний тепловых сетей – на 54%, работы по капитальному ремонту тепловых сетей завершены на 39%. В частности, в Твери ремонт сетей выполнен на 81%.

Со стороны Правительства Тверской области контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов осуществляет специальная комиссия.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения регион с 2017 году оказывает поддержку муниципалитетам. Всего в этом году на модернизацию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетических комплексов муниципальным образованиям из областного бюджета направлено 435 млн рублей. Работы планируется выполнить на 27 объектах в 17 муниципалитетах.

Кроме того, в текущем году в рамках мероприятий Адресной инвестиционной программы Тверской области продолжается модернизация объектов теплоэнергетических комплексов. Планируется выполнить строительно-монтажные работы по 7 объектам в Бологовском, Спировском, Рамешковском и Кимрском районах, ЗАТО Озерном и Нелидовском городском округе. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 317 млн рублей.

Для обеспечения системного подхода к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования Правительством Тверской области проводится последовательная работа по консолидации коммунальных активов.

«Это позволит обеспечить комплексный подход к вопросам модернизации сетей, добиться четкости и прозрачности в финансовом администрировании и тарифообразовании. Самая главная задача – повысить надежность и качество коммунальных услуг», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области