В Тверской области 2311 человек, удостоенные региональных награди званий, получают ежемесячные выплаты

2311 жителей Верхневолжья,удостоенные наград и званий Тверской области,являются получателями ежемесячной выплаты. Она предоставляется пожизненно почетным гражданам Тверской области, обладателям почетных и памятных знаков Губернатора, отраслевых званий.

Традиционно федеральные и региональные награды гражданам вручает глава Верхневолжья.

«Пример каждого человека, удостоенного государственных наград, вызывает безграничное уважение, учит подрастающее поколение жить, трудиться и приносить пользу своей Родине, нашей России и любимому тверскому краю», – отметилГубернатор Игорь Руденя 11 июня на церемонии вручения государственных наград жителям Тверской области.

Таким примером бескорыстного служения тверской земле и России Игорь Руденя назвал на церемонии деятельность Почётного гражданина Тверской области Владимира Антоновича Суслова.По поручению Президента Владимира Путина ему был вручен Орден Дружбы. Особо были отмечены достижения и вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией медиков Верхневолжья.

В соответствии с областным законодательством ежемесячная пожизненная выплата устанавливается гражданам, проживающим на территории Тверской области, и удостоенным:

- звания «Почетный гражданин Тверской области»;

- Почетного знака Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского»;

- Почетного знака Тверской области «Слава Матери»;

- Почетного знака Тверской области «Слава Отца»;

- нагрудного знака Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской области»;

- памятного знака Губернатора Тверской области «За доблестную службу в Тверской области»;

- звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Тверской области»;

- звания «Почетный работник здравоохранения Тверской области»;

- звания «Почетный работник государственной службы Тверской области»;

- звания «Почетный работник культуры и искусства Тверской области»;

- звания «Почетный работник лесного хозяйства Тверской области»;

- звания «Почетный работник муниципальной службы Тверской области»;

- звания «Почетный работник науки и образования Тверской области»;

- звания «Почетный работник промышленности Тверской области»;

- звания «Почетный работник связи Тверской области»;

- звания «Почетный работник сельского хозяйства Тверской области»;

- звания «Почетный работник социальной защиты населения Тверской области»;

- звания «Почетный строитель Тверской области»;

- звания «Почетный работник торговли и сферы услуг Тверской области»;

- звания «Почетный работник транспорта Тверской области»;

- звания «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области»;

- звания «Почетный экономист Тверской области»;

- звания «Почетный энергетик Тверской области»;

- звания «Почетный юрист Тверской области».

Выплата устанавливается на основании заявления. Необходимо приложить пакет документов, удостоверяющих личность и место жительства, подтверждающих награждение. Кроме того, нужно предоставить сведения о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности), заверенную копию трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы) за исключением случаев установления ежемесячной пожизненной выплаты тем, кто удостоен Почетного знака Тверской области «Слава Матери».

Финансирование расходов, связанных с предоставлением поддержки гражданам указанных категорий, осуществляется из областного бюджета. В этом году общий объем расходов по этому направлению предусмотрен в объеме 35,9 млн рублей.За первые пять месяцев 2020-го выплаты предоставлены на сумму 15,3 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области