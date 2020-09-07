38 специалистов Тверской области стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2019»

В Твери наградили лауреатов и победителей XX Всероссийского конкурса «Инженер года - 2019» от Тверской области. Лучшими инженерами признаны 38 специалистов предприятий и научных организаций региона, в том числе 19 человек стали лауреатами конкурса.

«Специалисты из Тверской области в очередной раз доказали свою принадлежность к элите инженерного корпуса нашей страны. Это свидетельствует о бережном сохранении инженерных традиций в работе предприятий Верхневолжья, глубокой интеграции нашего региона в процессы модернизации промышленности», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверские специалисты стали победителями в 14 конкурсных номинациях. Традиционно высшую награду инженеры Верхневолжья получают в таких номинациях, как «Машиностроение», «Транспорт (железнодорожный)», «Техника военного и специального назначения», «Химия», «Атомная энергетика», «Инженерная экономика».

Лучшими инженерами Тверской области признаны специалисты АО «Вагонкомплект», Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения, Лихославльского завода «Светотехника», Тверского вагоностроительного завода, издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт», Тверского института вагоностроения, Калининской атомной станции, Калининатомтехэнерго, ПАО «Электромеханика», филиала «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина» - «Завод Звезда», ООО «Система 5», КБ «Пассажирский транспорт», а также преподаватели и учёные Тверского государственного технического университета, Тверского госуниверситета, Тверской государственной сельскохозакадемии, Военной академии ВКО им. Жукова, Тверского государственного медуниверситета, Тверского технологического колледжа,

Конкурс «Инженер года» проводят Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Проект направлен на выявление и распространение передового опыта и достижений инженерных кадров, стимулирования интеллектуального труда в области науки и техники, развития инженерных специальностей, укрепления имиджа и престижа инженерных профессий.

Победители и лауреаты определяются по версиям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В предварительном этапе конкурса «Инженер года-2019» приняли участие более 70 тысяч человек из 57 регионов страны. Дипломы и памятные медали «Лауреат конкурса» получили 244 участника по версии «Профессиональные инженеры», 162 – по версии «Инженерное искусство молодых».

Всего за время проведения конкурса с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» присвоено 683 специалистам Тверской области, из них лауреатами стали 265 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области