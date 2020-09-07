Статус самозанятых в Тверской области оформили более 500 человек

В Тверской области в качестве самозанятых зарегистрировались 566 человек. Специальный режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

«Появление специального налогового режима – это возможность для наших граждан внести свой вклад в укрепление региональной экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что статус самозанятого теперь можно получить не с 18 лет, а с 16. Губернатор Игорь Руденя поручил внести необходимые изменения в региональное законодательство.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые переходят на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% – при предоставлении услуг юридическим лицам.

Самозанятые жители Тверской области могут претендовать на все меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: льготные кредиты, субсидии и гранты, льготы по налогам, участие в лизинговых программах и бизнес-обучении. Подробно узнать о них можно на сайте регионального Центра «Мой бизнес» https://mybusiness69.ru. Также самозанятые смогут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках.

К самозанятым относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности – сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

При фиксации расчётов потребуется указать стоимость и название услуги, указать категорию покупателя (физическое или юридическое лицо). Формирование чека и отправка данных в ФНС будет осуществляться автоматически. Также доступна возможность автоматического списания налоговых платежей по ставке 4% или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.

Пресс-служба Правительства Тверской области