В Тверской области за прошедшие сутки после коронавируса выздоровело более 130 человек

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровел 131 человек. Всего 3136 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 123762, в том числе за последние сутки их проведено 1162.
- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3971 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 744 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 91 человек с подтвержденным коронавирусом скончался, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1334
Кимры 543
Конаковский район 356
Лихославльский район 237
Калининский район 231
Ржев 184
Вышневолоцкий городской округ 109
Торжок 97
Максатихинский район 83
Бологовский район 73
Андреапольский муниципальный округ 65
Кашинский городской округ 67
Кимрский район 62
Рамешковский район 63
Зубцовский район 56
Бежецкий район 47
Нелидовский городской округ 33
Старицкий район 32
Торопецкий район 32
Селижаровский район 27
Осташковский городской округ 26
Ржевский район 27
Торжокский район 24
Спировский район 20
Весьегонский муниципальный округ 21
Сонковский район 20
Калязинский район 18
Лесной муниципальный округ 17
Западнодвинский муниципальный округ 15
Кувшиновский район 11
Удомельский городской округ 8
Кесовогорский район 9
Оленинский муниципальный округ 6
Молоковский район 4
Фировский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Пеновский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области