Победители регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров представят Верхневолжье на всероссийском уровне

В Тверской области подведены итоги регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Победители представят Верхневолжье на X всероссийском чемпионате, который состоится сегодня, 9 июля, и пройдёт в онлайн-формате.

В этом году региональный этап был организован дистанционно. Свои знания информационных технологий демонстрировали 16 «уверенных пользователей» и «начинающих пользователей» из 14 районов Тверской области.

«Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения не только чувствовали необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность реализовать свой потенциал», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Победителем в номинации «Уверенный пользователь» стала Галина Германовна Филиппова из Старицкого района, в номинации «Начинающий пользователь» - Галина Васильевна Петрова из Бежецкого района.

Организаторы регионального этапа чемпионата - Министерство социальной защиты населения Тверской, Тверское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

В финале X всероссийского чемпионата участники продемонстрируют работу с поисковыми системами и сайтом Пенсионного фонда, пройдут проверку знаний по безопасности. Оцениваться будет и «домашнее» задание - презентация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области