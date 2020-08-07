В Тверской области подведены итоги конкурса «Откровенно о семейном счастье»

8 июля, в День семьи, любви и верности, в Тверской области подвели итоги конкурса «Откровенно о семейном счастье», организованного региональным Правительством.

«День семьи, любви и верности напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Праздник отмечается в память о святых Петре и Февронии Муромских. Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская. Сегодня мы чтим и бережно храним традиции нашей страны. Приоритетами государственной политики в России объявлены семья и дети, защита института брака, как союза мужчины и женщины», — отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителям Тверской области.

В рамках конкурса «Откровенно о семейном счастье» семьи Верхневолжья поделились своими впечатлениями о времени самоизоляции. В своих историях они рассказали, как пережили этот непростой период, чем наполняли свой совместный досуг, какие открытия сделали друг о друге супруги и их дети. По мнению участников конкурса, самоизоляция дала им возможность провести время в тесном семейном кругу.

Голосование за участников конкурса «Откровенно о семейном счастье» проходило в официальной группе ВКонтакте «Тверская семья».

Победителем стала семья Байковых. У Натальи и Владимира семеро детей. Родители отмечают, что самоизоляция сделала их ребят более самостоятельными, они стали больше участвовать в домашних делах, многому научились.

Второе место у семьи Веселовых. Марина и Алексей воспитывают четверых детей. Они также научились многим домашним делам, освоили интернет, а совместное кулинарное творчество еще больше сблизило всю семью.

Третьей по итогам голосования стала семья Войткевич. У Елены и Алексея три дочери. По признанию супругов, самоизоляция их семью научила многому, но в первую очередь – сплоченности и дружбе.

Победители конкурса получат семейные подарки. Награждение состоится 9 июля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея.

Пресс-служба Правительства Тверской области