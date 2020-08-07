Поддержку туроператоров Тверской области, организующих экскурсии для школьников, увеличат в 2020 году

В Тверской области в 2020 году на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с организацией туристских поездок для отдельных категорий граждан, из областного бюджета дополнительно направят 3,2 млн рублей. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Поддержка предусмотрена для туроператоров Верхневолжья, организующих туристские поездки по региону для школьников.

«Для нас это важное направление – мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Тверской области. На поддержку могут претендовать тверские компании – операторы и другие участники туристической деятельности. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ранее туристическим организациям данные субсидии предоставлялись только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В этом году было принято решение задействовать также период «высокого» сезона – с мая по август.

Всего с учётом принятых изменений финансирование этой меры поддержки в текущем году составит 5,2 млн рублей.

В 2019-ом поддержку по этому направлению получили три компании, которые организовали 21 туристическую поездку для 714 школьников.

Актуальные для учащихся маршруты охватили Тверь и Калининский район, Торжок, Старицу, Ржев, Зубцов, Лихославльский, Конаковский, Кимрский, Торжокский, Старицкий, Калязинский районы, Вышневолоцкий, Осташковский и Удомельский городские округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области