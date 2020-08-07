В 2020 году 70 супружеских пар Тверской области удостоены медали «За любовь и верность». Она вручается супругам, прожившим в браке не менее 25 лет.

Медаль «За любовь и верность» учреждена Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году.

«Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», – отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении жителей Верхневолжья с Днем семьи, любви и верности.

В 2020 году в целях профилактики угрозы распространения коронавирусной инфекции принято решение о передаче медалей в муниципалитеты Тверской области для вручения на местах. В настоящее время в большинстве муниципальных образованиях региона медали супружеским парам уже вручены.

В 2018 году масштабные мероприятия, посвященные вручению медалей «За любовь и верность», прошли в Кашине 25 июня, в День памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской.

В 2019 году чествование семейных пар Верхневолжья-обладателей медали «За любовь и верность» состоялось 15 июня в Торжке. Праздник был приурочен к завершению 21-го Волжского Крестного хода, посвященного 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской, которая почитается за супружеский подвиг, как и святые благоверные Петр и Феврония, княгиня Анна Кашинская и князь Михаил Тверской.

В этом году праздничные мероприятия в Тверской области, приуроченные к Дню семьи, любви и верности, стартовали неделю назад. Помимо торжественных церемоний вручения медалей «За любовь и верность» в муниципалитетах наградили многодетные семьи и поздравили семейные пары-юбиляры.

Значительная часть мероприятий, приуроченных к празднику, в этом году проводится онлайн. В Калязинском районе в таком формате прошел концерт «Под покровом Петра и Февроньи», а также акция «Открытка для любимых». В Бельском районе состоялся конкурс творческих работ «Ромашковое счастье». Вышневолоцкий городской округ отмечает праздник онлайн-конкурсом «Ромашка», акцией «Самый лучший день» и флешмобом «Рука к руке». В Сандовском районе 8 июля открылась новая детская площадка.

В Краснохолмском районе 6 июля была объявлена Неделя семьи, в рамках которой проходят презентация «Семейные ценности», конкурс детских фотографий «Моей семьи забавные моменты», показ мультфильмов о семье, фильма «О Петре и Февронье» и другие мероприятия.

В Твери праздничные программы разработали Дома культуры «Синтетик», «Затверецкий», поселка Литвинки, библиотека семейного чтения микрорайона «Южный», ДЦ «Мир», детская школа искусств № 1 им. М.П. Мусоргского и другие организации. Принять участие в конкурсе цифровых фотографий, семейных флешмобах, мастер-классе по изготовлению ромашки – символа праздника – и других мероприятиях можно в течение всего дня на официальных страницах досуговых учреждений в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области