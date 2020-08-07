В Тверской области в постоянную эксплуатацию введена Система-112

В Тверской области после успешно проведённых приёмочных испытаний в постоянную эксплуатацию введена государственная информационная система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Система позволяет повысить эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб, обеспечить ускорение реагирования на вызовы граждан.

«Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса — бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье Система-112 включает в себя 162 субъекта информационного взаимодействия. Это центр обработки вызовов (ЦОВ), резервный ЦОВ, ЦУКС регионального управления МЧС, ЦОВ-112 шести соседних субъектов, система ЭРА-ГЛОНАСС, единый диспетчерский центр службы медицинской помощи, 41 единая диспетчерская служба муниципальных образований, 38 ДДС пожарных спасательных частей, 32 дежурные части территориальных подразделяй регионального УМВД, 37 диспетчерских служб скорой медицинской помощи, а также дежурные диспетчерские службы АО «Газпром газораспределение Тверь», Дорожного фонда Тверской области и «Антитеррор».

В Тверской области за 6 месяцев 2020 года операторами службы 112 обработано более 582 тыс. вызовов.

Автоматизированные рабочие места операторов оснащены оборудованием и программным обеспечением российских разработчиков, в том числе решениями по обработке информации и передаче данных с использованием криптографической защиты. Трехкратное резервирование каналов связи (оптоволоконные и цифровые каналы связи, а также беспроводные каналы связи 3G) гарантирует работу сети при нештатных ситуациях.

Единый номер 112 доступен для звонка с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно

В дальнейшем в Тверской области предусмотрено досовершенствование Системы- 112, в том числе ее интеграция с Системой -112 Смоленской области, где она пока не введена, разработка и внедрение мобильного приложения региональной Системы -112, ее информационно - технологическое сопряжение с многоуровневой навигационно-информационной системой мониторинга транспортных средств МЧС России.

Пресс-служба Правительства Тверской области