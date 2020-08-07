Игорь Руденя провел встречу с главами муниципалитетов Тверской области

Итоги проведения на территории Тверской области Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ стали ключевой темой совещания, которое провёл Губернатор Игорь Руденя с руководителями Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» и ее участниками – главами муниципалитетов.

По итогам Общероссийского голосования за поправки в Конституцию отдали свои голоса почти 72% избирателей Тверской области.

«Подавляющее большинство избирателей на территориях - в целом по региону и всей стране, поддержали изменения в Основной закон Российской Федерации. Хочу поблагодарить жителей муниципальных образований, которые проголосовали и поддержали Конституцию и Президента страны», – сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул - на основе обновлённой Конституции РФ областной и муниципальной власти предстоит обеспечить реализацию новых конституционных норм и положений на территории Тверской области, реализовать планы по развитию экономики, инфраструктуры и социальной сферы, повышению качества жизни населения.

На встрече обсуждались актуальные для муниципалитетов вопросы. В частности, ремонт дорог. Так, глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник обратился к Игорю Руденю с вопросом по включении в программу дорожных работ на 2020 год дополнительных объектов за счёт экономии, сложившейся по результатам проведённых конкурентных процедур.

«Мы в начале августа закончим все работы по капитальному ремонту дорог и дворовых территорий, которые были в плане. Но остались объекты, которые не были включены в программу. У нас приходит инвестор, который будет строить предприятие по переработке низкосортной древесины, планируется создание более 200 рабочих мест. Работы уже начаты. К этой площадке подходит дорога, которая требует ремонта», - рассказал Николай Баранник.

Вопросы по ремонту дорог регионального и местного значения также были озвучены главами Старицкого и Кувшиновского районов, Сандовского муниципального округа.

Губернатор поручил в ближайшее время включить дополнительные объекты в программы дорожных работ.

Глава Пеновского муниципального округа Владимир Морозов поблагодарил Игоря Руденю за включение в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» трассы «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено – Хитино. В 2019 году отремонтировано 17 км дороги, с 2020 по 2022 годы приведут в порядок еще 80 км трассы.

В Вышнем Волочке в активной стадии находятся работы по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу. Об этом сообщила глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина.

В ходе встречи особое внимание было уделено сфере здравоохранения – ремонту центральных районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, закреплению медицинских кадров.

Глава региона поручил ответственным ведомствам подготовить предложения по приобретению жилья для врачей при совместном финансировании региона и районов.

Также шла речь о ремонте сельских домов культуры в муниципалитетах, функционировании объектов жилищно-коммунального комплекса, предоставлении жилья для многодетных семей и других направлениях жизни муниципальных образований.

Пресс-служба Правительства Тверской области