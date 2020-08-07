Дополнительные средства ТФОМС в Тверской области направят на выплаты медикам, закупку и ремонт оборудования

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) увеличат на 397,2 млн рублей. Эти средства направят на приобретение и ремонт медицинского оборудования, стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических осмотров, оплату труда врачей и среднего медперсонала, повышение квалификации медиков. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наши главные задачи – добиться повышения эффективности расходов фонда, обеспечить постоянный рост качества и доступности медицинских услуг для населения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одно из приоритетных направлений расходования средств ТФОМС – оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона. В 2019 году проведено 698 операций по онкологическому профилю, что на 42 операции больше, чем в 2018 году. Количество выполненных высокотехнологичных операций по стентированию сосудов увеличилось на 630 и составило 1907, что позволило спасти жизни пациентов и снизить опасность развития необратимых изменений в миокарде.

В 2019 году средства Фонда также направлялись на оплату медицинской помощи, оказанной жителям региона на территории Тверской области и в других субъектах страны, на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, развитие амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи и другие направления.

За счёт средств Фонда было приобретено 19 единиц медицинского оборудования, включая 4 аппарата ИВЛ, 11 наркозно-дыхательных аппаратов, электрокардиограф и другое. Новое оборудование поставлено в учреждения здравоохранения 12 муниципалитетов.

В настоящее время учреждения здравоохранения Тверской области оснащаются высокотехнологичным оборудованием в рамках работы по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В том числе закуплены компьютерные томографы.

Новые КТ приобретены для Кимрской, Ржевской, Калининской, Вышневолоцкой ЦРБ и других больниц Верхневолжья.

В регион также поставлено более 170 аппаратов искусственной вентиляции легких. Продолжаются закупки бронхоскопов, аппаратов УЗИ, увлажнителей кислорода, дефибрилляторов, мониторов и другой медицинской техники.

Пресс-служба Правительства Тверской области