В мемориально-художественном музее Владимира Серова под Тверью открылась выставка произведений, созданных во время блокады Ленинграда

В филиале Тверской областной картинной галереи - мемориально-художественном музее Владимира Серова в посёлке Эммаусс Калининского района открылась выставка живописи и графических работ советских художников, созданных во время блокады Ленинграда.

Авторы состояли в творческом объединении ленинградских художников «Боевой карандаш». В военные годы они создавали и выпускали агитационные плакаты, листовки, сборники сатирических рисунков и шаржей, которые являлись важным для страны видом искусства военно-патриотической направленности и поддерживали боевой дух ленинградцев.

Кроме живописных и графических работ на выставке также представлена уникальная коллекция фотографий блокадного времени из собрания Тверской областной картинной галереи.

В частности, в экспозиции можно увидеть работы известного советского живописца, графика, иллюстратора Владимира Серова. В период блокады он был председателем Ленинградского Союза художников и координировал деятельность творческого объединения «Боевой карандаш». Вместе с ним работал график Георгий Верейский, чьи работы позволяют увидеть трагическую картину жизни Ленинграда военных лет.

На выставке представлено несколько работ Алексея Пахомова – известного иллюстратора детской литературы, который много работал над патриотическими плакатами. Экспозицию дополняют графические листы Николая Павлова – гравера и рисовальщика, творчество которого сыграло заметную роль в становлении ленинградской графической школы. Среди художников блокадного города также был известен театральный художник и график Николай Кочергин, стоявший у истоков искусства советского политического плаката.

Выставка открыта до 13 сентября ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: п. Эммаус, д. 29. Справки по телефону: (4822) 37-84-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области